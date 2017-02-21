一例一休 林全：法已過就按法做
行政院長林全今天在立法院答詢時，對有企業界提一例一休應修法表示，那是企業界期待，政府自有評估，有需溝通說明的地方。目前修法已過，就照法律做。
他說，這次勞動基準法修改幅度有點大，對業界有一定衝擊，希望透過勞動部與其他部會了解業界衝擊在哪，而企業也有權發聲。
中國國民黨籍立法委員賴士葆上午在立法院質詢交通部長賀陳旦表示，是否確定在二二八連假實施雙駕駛制度？
賀陳旦答詢說，將不用雙駕駛名義，而是採用替代駕駛。雙駕駛很難界定，同一台車上有兩名駕駛，第二名駕駛是否算休息？這很難界定，要根據遊程規劃。
他說，會先過濾不宜產品，如果可能造成延時工作，會要求在適當方式，用替代駕駛方式處理。
不過，賀陳旦表示，替代駕駛無法預防所有問題，首先是過濾產品，期望透過各方宣導，大家也可多給交通部意見，整體加強稽查，防止所有漏洞。1060221
(中央社)
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