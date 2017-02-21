金正男停屍醫院 大馬派持槍警衛戒備

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馬來西亞今天出動持槍警衛，在遭到暗殺的北韓領導人金正恩兄長金正男停屍的醫院站崗戒備。此間報導，金正男的兒子金韓松已抵達吉隆坡認領遺體。

法新社報導，沒有標誌的4輛車車隊今天一大早就進入這間醫院院區，這些人馬上午9、10時左右全數離去之前，約30名大馬特別部隊在院區戒護維安。

法新社記者指出，看見1輛白色警車當地時間清晨4時離開院區。

金正男案已引發大馬和北韓兩國間的外交齟齬。北韓駐馬來西亞大使姜哲（Kang Chol，譯音）昨天砲轟大馬警方出於政治動機調查這起殺人案，還說大馬一開始就跟南韓共謀構陷北韓。

大馬外長阿尼法（Anifah Aman）表示，這項「辱人至深的」指控出自「妄想、謊言和半真半假的陳述」。

馬國也已召回駐平壤大使，並針對這起外交齟齬召喚姜哲。

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男13日在馬來西亞機場遭人毒殺身亡。大馬已逮捕多名嫌犯。美國及南韓政府日前曾表示，金正男案可能與北韓有關。（譯者：中央社何宏儒）1060221

(中央社)