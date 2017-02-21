搭普悠瑪逃票 高中生後悔願補票

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基隆高級中學有學生日前搭台鐵普悠瑪號逃票，躲在博愛廁所近20分鐘，被乘客拍下影片放上社群網站臉書（Facebook）社團，引起網友撻伐，高中生事後已表示後悔願補票。

影片提到18日223次普悠瑪從八堵到松山區間，有學生逃票鎖在博愛廁所，期間工作人員有敲門，1名媽媽背小孩需要使用，在門口等近20分鐘，松山站一到看見好幾名學生蜂擁而出。

基隆高中校長張智惟表示，4名學生當天因補課，下課後第一次搭這班車，從八堵站上車，在松山站下車，其中2名學生有買票，另2人刷悠遊卡進站，途中因聽見廣播無座位旅客會加收50％票價，一時心慌才會躲廁所，學生也對自己的行為非常後悔。

張智惟說，學生會補足票價，也會到八堵站當義工自我反省，學校上午在朝會加強宣導，要求學生遵守相關規定，如果不慎誤乘，不要逃避，誠實為上策。

台鐵八堵站長黃學甲表示，普悠瑪和太魯閣號開車前，車站都會加強廣播，宣導無票上車旅客，列車長將依規定加收50％票價，至於學生占用博愛廁所，台鐵未來會加強列車巡察，呼籲民眾切勿損害其他旅客權益。1060221

(中央社)