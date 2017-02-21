800壯士圍立院 國防部籲退將冷靜以對
由於對年金改革不滿，退伍軍人今天起在立法院前靜坐抗議，國防部呼籲「冷靜以對」，目前草案內容還未定案，國防部後續會積極用感同身受的態度溝通協調，爭取最大權益。
不滿政府的年金改革，退伍軍人團體推出「八百壯士捍衛權益」行動，以軍校各年班為單位，輪流在立法院門前「埋鍋造飯，日日圍城」至少1個月。
國防部發言人陳中吉上午在國防部例行記者會表示，國防部爭取到軍人和公教勞脫鉤處理，目前年金改革草案仍在規劃協商，要保證退役及服役的國軍權益和福祉，後續會積極用感同身受態度溝通協調，爭取最大權益。
他說，要籲請大家要冷靜以對，現在內容都還沒定案，袍澤訴求他們都聽到了，國防部會殫精竭慮讓大家在年金改革上達成共識。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。