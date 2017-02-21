800壯士圍立院 國防部籲退將冷靜以對

由於對年金改革不滿，退伍軍人今天起在立法院前靜坐抗議，國防部呼籲「冷靜以對」，目前草案內容還未定案，國防部後續會積極用感同身受的態度溝通協調，爭取最大權益。

不滿政府的年金改革，退伍軍人團體推出「八百壯士捍衛權益」行動，以軍校各年班為單位，輪流在立法院門前「埋鍋造飯，日日圍城」至少1個月。

國防部發言人陳中吉上午在國防部例行記者會表示，國防部爭取到軍人和公教勞脫鉤處理，目前年金改革草案仍在規劃協商，要保證退役及服役的國軍權益和福祉，後續會積極用感同身受態度溝通協調，爭取最大權益。

他說，要籲請大家要冷靜以對，現在內容都還沒定案，袍澤訴求他們都聽到了，國防部會殫精竭慮讓大家在年金改革上達成共識。1060221

(中央社)