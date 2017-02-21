司機待命算不算工時 林美珠：依個案認定
勞動部長林美珠今天表示，遊覽車司機的狀態與其他車種狀態不太一樣，到底待命時算不算休息時間，還是要看個案來決定，最主要是要看能不能脫離雇主的指揮監督。
國民黨立委王育敏17日在質詢時詢問，遊覽車駕駛在旅客下車觀光後，等待的時間算不算工時，林美珠回應，若沒有受到雇主拘束就不算，司機可以把車門關起來，可以去散散步、做做操，也可以聽音樂。林美珠的說法，造成許多討論。
民進黨立委趙天麟今天在質詢時則問林美珠，可否再次說明遊覽車駕駛工作的時間的認定？林美珠說，日前在答詢時，可能造成在大家截取一段文字時，會有一些誤會，她感謝趙天麟給她這個機會。
林美珠指出，在勞基法中所稱的工作時間，是指勞工在雇主指揮監督之下，在雇主的設施內，或是在雇主指定的場所提供勞務。至於休息時間是指勞工可以從雇主的指揮監督中脫離，可以自己運用，所以到底是工作時間還是休息時間，這部分要看個案，最主要是看能不能脫離指揮監督。
她表示，以遊覽車的案例，有疑義的是中間的待命時間，而這就看兩個部分，第一是可能受到雇主的拘束，沒辦法自由利用，這當然算工時；另一個是雇主說帶遊客到定點後，可以休息，這時就脫離雇主的指揮監督，不受拘束，這種情況是可以認定為休息時間。
林美珠說，但到底是不是休息時間，由於遊覽車的狀態與別的車的狀態不太一樣，因此他們還是主張要依照個案來認定。她強調，她絕對沒有說手握方向盤，才算工時，而那天是因為有立委問說司機帶旅客到深山遊玩時怎麼休息，她才有那段文字的說法。1060221
(中央社)
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