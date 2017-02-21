友：金正男的個性和觀念 可能是被殺原因

金正男2001年被日本警方護送到成田機場。(美聯社)

被刺殺的北韓最高領導人金正恩的同父異母哥哥金正男，其友人的Anthony Sahakian最近在英國《衛報》(Guardian)的訪談中說，金正男的個性不適合政治鬥爭，觀念也相當開放、和北韓封閉的氛圍格格不入，有可能是造成他被刺殺的原因。

金正男2月18日在馬來西亞吉隆坡機場欲搭機返回澳門前，在機場遭到兩名據說是被北韓特工雇用的女性毒殺，金正恩在救護車上死亡。

Sahakian是在青少年時期在日內瓦的著名國際學校和金正男相識，過去兩年來金正男多次拜訪Sahakian，最後一次是在幾個月前。每次拜訪時，這兩人幾乎天天都會一起喝杯咖啡、抽根小雪茄，並一起散步。

Sahakian說他和金正男曾討論過北韓政府、金正恩和北韓發生的事情，金正男深知金正恩可能會視他為對其地位的一個威脅，但Sahakian表示金正男隊統治北韓沒有興趣，也不接受或是喜歡北韓目前的狀況，並且和北韓政府保持距離。Sahakian也表示，金正男擔心在其弟的統治下，自己的壽命會因此縮短，並且因此變得相當偏執。

2013年在金正恩處決了第二把交椅、他的叔叔張成澤(Jang Sung-taek)後，和張成澤感情相當好的金正男變得非常低調。他也對北韓的情況、人民的處境感到相當難過，並對自己無法做任何事改變這些狀況感到壓力沉重。但金正男也曉得自己在北韓政界沒有立足之地，並且對此深思良久，他曾向Sahakian表示北韓政府都被一群年老的將軍控制，他認為金正恩已經變成北韓這種、被老將軍圍繞的政體的一部分。Sahakian說，他認為金正男說的意思不是金正恩遭到這些將軍操控，但這可能是北韓多數人的心態。

雖然金正男想要改革北韓，但他感到相當無力，因為即使他是長子有繼承政權的資格，但是他缺乏闖蕩北韓政界的所需的個性或是意志力。Sahakian說只有血液裡有冰的人才有辦法，他不認為金正男可以。

金正男雖是長子，但卻不在北韓權力中心，金正男的阿姨在叛逃北韓後出書，指出北韓前領導人金正日(Kim Jong-il)雖非常疼愛金正男，但有北韓民主主義人民共和國的「國父」之稱的金日成(Kim Il-sung)卻不認同金正日和金正男母親之間的關係。

也許就是因為如此，金正男從小就被送到俄羅斯、然後到瑞士長大，並且學會講法語、俄語、德語和英語。他在瑞士和Sahakian認識時只有12或13歲，當時他人說金正男的爸爸是位外交大使。Sahakian回憶當時他們都不懂北韓和南韓有甚麼差別，金正男當時是個非常開心、友善、慷慨的孩子，唯一Sahakian當時覺得比較奇怪的事情是，當時金正恩只有15歲但是已經自己開著一台賓士600豪華轎車。

(中時電子報)