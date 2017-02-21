東盟外長會議登場 南海行為準則受關注
東盟外長非正式會議21日在菲律賓舉行，這是菲律賓總統杜特蒂上台後該國首次擔任東盟輪值主席國並舉辦東盟系列會議，因此備受關注。《菲律賓商報》20日說，東盟各國希望能在今年內制定南海行為準則，以緩和南海的緊張局勢。菲律賓前國家安全顧問戈雷茲說，一個框架和具有法律約束力的南海行為準則可能成為杜特蒂總統的政績。
根據大公網21日引述菲律賓《馬尼拉公報》報導，菲律賓外交部的公告顯示，東盟外長非正式會議將在菲長灘島舉行，由菲外交部長亞賽主持，會議將討論「東盟共同體建設」問題，包括「東盟共同體2025願景」以及東盟關注的地區和國際事務。
報導引述菲外交部發言人何塞表示，屆時東盟外長將探討該地區面臨的諸多挑戰，包括恐怖主義、暴力極端主義、非法毒品、販賣人口、環境和氣候變化等。
「東盟的立場沒有改變。」在20日的記者會上，菲律賓副外長馬納羅說。馬納羅說，東盟成員國正在共同制定一個有法律約束力的南海行為準則，以切實落實《南海各方行為宣言》。
馬納羅說，東盟成員國和中國希望年內能夠達成南海行為準則的框架草案。「我們有堅定的決心來盡快完成南海行為準則的框架草案，並盡快依照該准則來推進實質性談判。」馬納羅說。
(旺報)
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