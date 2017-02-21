2兆「分手費」談不攏 歐盟將延緩英脫歐談判

歐盟首席談判官巴尼耶決定延緩英國脫歐談判時間。（圖/美聯社）

英國與歐盟的「分手」談判看來並不順利，面對仍存在許多談不攏的項目，包含高達600億歐元（約1.97兆台幣）的英國脫歐費用和未來歐盟公民在英的權益等，讓歐盟首席談判官巴尼耶（Michel Barnier）決定，不理會英國欲加速談判的腳步，刻意將英國脫歐議程延緩至今年聖誕節之後，再由27個會員國共同開會決議。

據POLITICO網站報導，自從英國首相梅伊（Theresa May）定調路線後，王國政府便加快腳步地與歐盟進行談判，但歐盟方面卻認為，由於雙方的認知差異太大，首席談判官巴尼耶表示，歐盟27個會員國需要謹慎檢視與英國的關係，故將延緩脫歐談判至今年12月聖誕節後，再行計算脫歐費用與相關法律權益議題，然而外界普遍認為，除了貿易協定談判卡關外，初估高達600億歐元（約1.97兆台幣）的「分手費」，恐怕將是未來英國與德法等歐盟國家之間最大的一道障礙。

英國首相梅伊恐再面臨歐盟各國的刻意刁難。（圖/美聯社）

英國自從國內公投批准了脫歐的行動後，在輿論和各國的壓力下，擱置談判好一段時間，直到首相梅伊親自上火線，定調政府往後的路線與時間表，才讓「脫歐」正式排入政府的行事曆當中。如今在下議院批准後，相關法案已送交上議院（House of Lords）進行審核。希望3月底能完成授權的梅伊，擔心拖長時間恐不利於英國經濟與就業，但如今德法的態度大改變，恐讓英國再次面臨長時間的「拖延」等待。

英國自從意外通過脫歐公投後，全球普遍對於她抱持悲觀態度，先前首相梅伊又宣布將退出歐盟單一市場，並重啟移民與外籍人士工作權的管制，似乎讓日不落國的處境陷入更困難的地步。為了保護目前享受的歐盟權利，恐將有更多跨國銀行和金融集團選擇離開英國，返回歐洲大陸，這對身為全球金融重鎮的英國，將是一個失業率爆增和經濟低迷的預兆。

(中時電子報)