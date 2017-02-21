安眠藥誘殺女富商 兩台商遭判刑

彰化縣埔心鄉男子黃聖財，因與越南茶商何姓女子有糾紛，涉嫌2015年向佯稱要介紹大陸商人購買茶葉為由，相約在廣東見面，竟趁接機時夥同陳姓男子將摻有強交安眠藥「佐沛眠」的飲料供何飲用，接著趁何昏睡時洗劫財物，還將何棄置野外，最後導致何女身亡。

全案彰化檢方透過兩岸司法互助偵破，並在黃、陳兩人返台時予以逮捕，隨後依《殺人罪》起訴，彰化地方法院認為事證明確，昨天宣判黃有期徒刑15年、陳有期徒刑12年。全案可上訴。

(中時)