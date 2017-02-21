NBA》明星賽太歡樂 厄文：該加強防守了
明星賽為NBA的年度盛事，但為避免受傷、秀特技，球員們往往不會認真防守，使得比分連年飆高，精彩度卻逐年下滑，今年西區以192比182擊敗東區，總得分374分，再度締造明星賽新高紀錄，厄文(Kyrie Irving)不禁喊話，「明星賽可能得更認真防守了！」
《Cleveland.com》沃登(Joe Vardon)報導，厄文昨在明星賽登場，繳出22分、14助攻、7籃板、3抄截的全面成績，他對自己的防守表現，甚是滿意，然而其他人卻不是如此。獲MVP的安東尼戴維斯豪取52分，打破張伯倫(Wilt Chamberlain)得分紀錄，「韋少」韋斯布魯克甚至只打20分鐘，就得了41分之多！
從兩隊投籃命中率皆超過5成6(東區5成69、西區5成87)，更是凸顯球員不防守的壞毛病，「我想在過去，至少在第四節，球員會開始防守，」西區總教練科爾說，「那是我期望的，不過今晚卻沒有出現，我希望能看到更有競爭性的比賽，但卻不知該怎麼做。」總教練形同虛設，讓他不禁聯想到電影《老闆度假去》。
對這個問題，首次出任東區總教練的史蒂文斯，並不打算回應，只淡淡的說，「這是球員的比賽。」厄文則坦言，他曾嘗試想改變隊友們，「我告訴全隊跟我兩個隊友，我想試著打得更積極，不斷移動腳步防守。但他們卻像鬥牛士般放掉上籃，有些人甚至只站在半場。」
厄文認為，若以長遠來看，加強明星賽防守是值得討論的，不過詹姆斯顯然有些不以為意，認為打明星賽，最重要就是讓每個球員都避免受傷，「我們讓球迷看到他們想看的，大家都不會受傷，這對我自己跟其他人而言，是明星賽另一個成就。」只能說意見如此分歧，一時半刻想改變，恐怕是難上加難。
(中時電子報)
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