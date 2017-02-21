雲端應用服務佳 警政署獲智慧政府獎

我要評比

蔡英文總統（左）頒獎表揚警政署的雲端應用服務，署長陳國恩（右）代表受獎。（警政署提供）

警政署「警政雲M-Police警用行動電腦」等雲端應用服務，榮獲「政府創新應用組—智慧政府獎項」，今(21)日上午由署長陳國恩代表接受蔡英文總統頒獎。

由行政院科技會報辦公室指導台北市電腦商業同業公會，主辦的「2017智慧城市創新應用獎」選拔活動，係為鼓勵國內發展建置具有創新應用之電子便民服務或應用成果受民眾肯定績效卓著者，並鼓勵創新應用單位善用特色資源及廠商力量，推展智慧城市理念。

警政署資訊室指出，隨科技日新月異並透過感知化、物聯化、智慧化等各種作為帶來生活便利，但新型態、多面向、跨國境的犯罪模式不斷推陳出新，警政署不斷深耕雲端概念、影像分析、大數據技術、物聯網應用等，強化警民合作科技辦案力量。

警政署今年首次將「警政雲M-Police警用行動電腦」等雲端應用服務，提報參加政府組的選拔，經初選、複選等評選程序，表現亮眼，榮獲「政府創新應用組-智慧政府獎項」。

警政署資訊室表示，該系統運用市場上成熟的智慧型手機，員警攜帶時裝備減輕，且整體規劃功能齊備。

經統計，105年度運用M-Police已查獲查捕逃犯3萬4307人、查獲失車1萬5664輛、查獲失蹤人口1萬4249人、查獲逃逸外勞834人、中輟生1772人、協助失智長者97人迷途安返，績效卓著，也是本次獲獎主因之一。

警政署未來將持續精進科技偵查能量，建構警政智慧化的社會安全防護網。

(中時)