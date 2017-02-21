雲端應用服務佳 警政署獲智慧政府獎
警政署「警政雲M-Police警用行動電腦」等雲端應用服務，榮獲「政府創新應用組—智慧政府獎項」，今(21)日上午由署長陳國恩代表接受蔡英文總統頒獎。
由行政院科技會報辦公室指導台北市電腦商業同業公會，主辦的「2017智慧城市創新應用獎」選拔活動，係為鼓勵國內發展建置具有創新應用之電子便民服務或應用成果受民眾肯定績效卓著者，並鼓勵創新應用單位善用特色資源及廠商力量，推展智慧城市理念。
警政署資訊室指出，隨科技日新月異並透過感知化、物聯化、智慧化等各種作為帶來生活便利，但新型態、多面向、跨國境的犯罪模式不斷推陳出新，警政署不斷深耕雲端概念、影像分析、大數據技術、物聯網應用等，強化警民合作科技辦案力量。
警政署今年首次將「警政雲M-Police警用行動電腦」等雲端應用服務，提報參加政府組的選拔，經初選、複選等評選程序，表現亮眼，榮獲「政府創新應用組-智慧政府獎項」。
警政署資訊室表示，該系統運用市場上成熟的智慧型手機，員警攜帶時裝備減輕，且整體規劃功能齊備。
經統計，105年度運用M-Police已查獲查捕逃犯3萬4307人、查獲失車1萬5664輛、查獲失蹤人口1萬4249人、查獲逃逸外勞834人、中輟生1772人、協助失智長者97人迷途安返，績效卓著，也是本次獲獎主因之一。
警政署未來將持續精進科技偵查能量，建構警政智慧化的社會安全防護網。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。