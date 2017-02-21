柯文哲推共享停車 想出租自己車位

台北市政府擬推共享車位，民眾可出租家裡空車位，台北市長柯文哲今天表示，第一階段會先從商辦大樓推行，再推到住宅。

柯文哲上午出席天母棒球場整修完工記者會受訪表示，他買房時附2個停車位，但他沒車，「我是很想把它租出去」。

不過，車位共享也引發管理、繳稅問題，柯文哲表示，已交代北市府財政局，「稅有2個原則，一個是不動，如果要動就要比現在低」，但他認為稅不是問題，隱私才是重點。

此外，柯文哲也被媒體追問西元2018年台北市長選舉，民意調查大勝其他的可能對手；柯文哲說，「不以物喜、不以己悲」。

至於禽流感疫情來勢洶洶，他說，雞蛋、雞肉要煮熟後才能吃，「煮熟就沒事，濾過性病毒煮熟後也變營養品。」1060221

(中央社)