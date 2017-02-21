助貝里斯養吳郭魚 外交部：已技轉移交

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外交部與友邦貝里斯合作的吳郭魚養殖計畫，歷時5年，在2月12日完成任務，已全面移交貝里斯接手運作。

外交部國際合作及經濟事務司副司長黃鈞耀在外交部例行新聞說明會上表示，貝里斯的土地及水資源豐富，適合發展淡水養殖，而台灣在吳郭魚養殖方面具備先進技術，貝里斯因此邀請台灣派遣水產專家協助養殖技術。

外交部表示，這項計畫與貝里斯自然資源暨農業部合作，委託財團法人國際合作發展基金會，於2012年至2017年實行「貝里斯水產養殖計畫」。並與貝里斯中央農場合作設立「吳郭魚育苗中心」，至今魚苗生產量已超過210萬尾，未來每年預計產量可達100萬尾。

計畫執行過程中，國合會與日本協力開發組織（JICA）及美國和平工作團（Peace Corps）志工人員，共同於貝里斯南部偏鄉地區輔導養殖吳郭魚，提供村民優良蛋白質來源。

此外，這項計畫還協助貝里斯建立吳郭魚集貨處理中心，建立產銷體系，輔導吳郭魚養殖戶鮮魚產品保鮮技術、分級包裝、基礎加工。團隊還協助研發在地飼料，降低養殖成本。1060221

(中央社)