蔡總統：政府順利運作 公務員努力成果
總統蔡英文今天表示，公務人員工作成果其實就是國家進步成果，有些人可能會認為政府各功能順利運作很平常，但她知道看似平常的順利，就是公務員努力成果。
蔡總統上午接見「105年度全國模範公務人員代表」說，得到全國模範公務人員代表是很大榮耀，相較得獎，得獎者在自己的崗位上全力以赴，為國家帶來進步，這樣的成就她相信才是最大榮耀。
蔡總統表示，公務員工作性質跟其他工作不太一樣，大家在工作上追求的不只是自我實現與成就感，更是要讓政府這個大機器運作更順利，公務員工作成果其實就是國家進步成果。得獎同仁分布各縣市、各機關，但共同的地方就是使命必達、勇於任事。
蔡總統說，有些人在同事忙碌或請假時第一個跳出來幫忙，有些人則是為任務忙到廢寢忘食，有這些努力及表現，可扭轉有些人對公務員刻板印象。
蔡總統表示，成為模範公務人員的同仁包括第一線參與救災工作消防英雄，及在震災中搶救傷患的護理師，也有更多得獎者是在辦公室為國家執行重要任務或打造更好的制度，像災後重建市容、解決淹水問題、革新金融支付系統及推動各種照顧網路。
蔡總統說，要讓大家知道，無論在中央或地方政府、辦公室或第一線，各位的努力都獲國民肯定，她也要對大家表達最誠摯感謝。大家不只是完成任務，更是時時刻刻在思考怎樣把事做的更好、怎樣讓國家制度更好。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。