蔡總統：政府順利運作 公務員努力成果

總統蔡英文今天表示，公務人員工作成果其實就是國家進步成果，有些人可能會認為政府各功能順利運作很平常，但她知道看似平常的順利，就是公務員努力成果。

蔡總統上午接見「105年度全國模範公務人員代表」說，得到全國模範公務人員代表是很大榮耀，相較得獎，得獎者在自己的崗位上全力以赴，為國家帶來進步，這樣的成就她相信才是最大榮耀。

蔡總統表示，公務員工作性質跟其他工作不太一樣，大家在工作上追求的不只是自我實現與成就感，更是要讓政府這個大機器運作更順利，公務員工作成果其實就是國家進步成果。得獎同仁分布各縣市、各機關，但共同的地方就是使命必達、勇於任事。

蔡總統說，有些人在同事忙碌或請假時第一個跳出來幫忙，有些人則是為任務忙到廢寢忘食，有這些努力及表現，可扭轉有些人對公務員刻板印象。

蔡總統表示，成為模範公務人員的同仁包括第一線參與救災工作消防英雄，及在震災中搶救傷患的護理師，也有更多得獎者是在辦公室為國家執行重要任務或打造更好的制度，像災後重建市容、解決淹水問題、革新金融支付系統及推動各種照顧網路。

蔡總統說，要讓大家知道，無論在中央或地方政府、辦公室或第一線，各位的努力都獲國民肯定，她也要對大家表達最誠摯感謝。大家不只是完成任務，更是時時刻刻在思考怎樣把事做的更好、怎樣讓國家制度更好。1060221

(中央社)