蝶戀花意外 早出晚歸一日遊需替代駕駛
蝶戀花遊覽車意外翻覆，一日遊、司機過勞問題被檢討，觀光局今天宣布，未來旅遊產品以遊覽車為交通工具，每日行駛公里數都有限制。
蝶戀花旅行社武陵賞櫻團13日在國5發生遊覽車翻覆意外，造成33死，觀光局今天表示，已經和旅行公會、遊覽車公會達成共識，將以安全第一為基本要求，約束風險高旅遊產品。
觀光局副局長張錫聰今天表示，像是阿里山、武陵農場、清境農場等由台北或高雄出發的1日遊行程，因為車輛使用時間長短不一，若是風險高的產品就該要下架，但經檢視採替換駕駛，或是採替代駕駛，則不在下架範圍內。
他說，若是早出晚歸行程，旅行業者更該採取駕駛替換機制，或採多元交通工具，例如換乘高鐵或台鐵。另外，如果都是以遊覽車為交通工具，每天以300公里為原則，山路則是200公里為原則。
另外，張錫聰表示，已經請品保協會盡速提供國內1日遊參考標準及價格，0元團絕對是要下架，如果業者願意提供打折優惠，觀光局也會要求安全不能打折。
張錫聰補充，業者如果是採用替代駕駛，都得揭露司機資訊，讓消費者能夠作為參團的評估。1060221
(中央社)
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