婚姻頻被唱衰 楊冪硬起來「別說我家人」

楊冪因工作忙碌，和家人聚少離多。(圖／翻攝自楊冪微博）

大陸女星楊冪和趙又廷主演的電視劇《三生三世十里桃花》，上映後好評不斷，不過大家對於她的婚姻生活似乎更關心，頻被問和老公之間的互動，對於外界的揣測她始終不多做回應，更直言：「說我沒關係，別去說我的家人」。

楊冪近日接受《騰訊娛樂》專訪，因在劇中和童星有不少對手戲，她坦言自己當媽後，比較了解怎麼和小孩相處，並透露對女兒的想念之情，「我演不演（戲）都很思念她」，不過因為工作關係，她和家人聚少離多，也鮮少和老公曬恩愛，因此常有婚變消息傳出。

對此，她有一貫回應，認為她怎麼樣不需要向公眾交代，「家人對我來說是很需要保護起來的一個部分」，最後更強硬說「你們怎麼說我的工作都沒關係，別去說我的家人」，保護家人之心溢於言表。

(中時電子報)