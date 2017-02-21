金正男之後 韓媒爆下一個目標可能是他

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韓媒報導，據韓國政府一位負責人21日指出，鑒於不久前投誠的前北韓駐英公使太永浩或淪為繼金正男後的下一個獵物，韓情報機構日前決定暫停其對外演講、接受採訪等公開活動，確保其人身安全。

韓聯社21日稱，曾負責接應逃往中國的北韓難民的韓國人權獎得主、「正黨」籍議員何泰慶在案發後曾警告，奉命暗殺北韓流亡人士的2名男子已潛入韓國境內，太永浩可能是其頭號目標。

去年扎根韓國後，太永浩積極發聲活躍於公共領域，上月接受媒體採訪時曾表示，希望出訪華盛頓向川普政府官員及有關專家指證竹幕之下的真相，呼籲美方強有力地制裁金正恩政權，預計該訪美計劃也將推遲或取消。

報導指出，北韓此前多次揚言並動手追殺「叛徒」，譬如金正男表哥（生母的外甥）李韓永流亡韓國後，在姨父金正日在位的1997年2月在家門口被北韓特務槍殺。

目前，南韓政府已大幅擴充棄朝投韓要人的貼身警衛力量，並提醒流亡者注意安全，嚴防金正男遇害悲劇在韓重演。

(旺報)