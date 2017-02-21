大陸擬給台人「國民待遇」 林全：樂觀其成

行政院長林全。（姚志平攝）

中共農曆年前在北京召開對台工作會議上，提出要研擬賦予台灣民眾「國民待遇」。國民黨立委賴士葆今天質詢行政院長林全與陸委會主委張小月對此有何看法，張小月表示，陸委會一向主張台商與台灣學生在大陸要受到公平待遇，只要對台商、留學生有利，且符合國家尊嚴利益，樂觀其成。

賴士葆質詢，基本上對台灣人有利的政策都該歡迎，但提到給予「國民待遇」，就會有人跳出來要說這要小心喔、這是統戰喔，所以國民待遇究竟有無統戰陰謀？林全表示，對於提供國民待遇的細節他不清楚，但如果符合公平待遇，國家尊嚴的話，這種做法相信是受到歡迎的。

張小月表示，她當然樂見有這樣的規劃，台商與學生本來就不該受到歧視待遇，在不損害國家尊嚴利益時，非常樂見也會積極爭取。林全也強調，兩岸還是有很多接觸，政府不會採取敵對做法，或是讓關係降溫。

(中時)