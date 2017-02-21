吸引陸客 泰國擬開放軍事設施

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據《曼谷郵報》報導，泰國旅游局副局長林萍指出，為吸引來自大陸的遊客，近期已提議讓泰國海軍對外開放其戰艦、射擊場和訓練營等軍事設施。

林萍認為，由於大陸民眾通常難以進入自己國內的軍事設施，因此如果海軍能將這些設施向遊客開放，陸客應該會非常有興趣。

據《環球網》引述泰國旅游部門的統計數據顯示，2016年有875萬名大陸遊客到泰國出遊，相較於2015年成長10.34%。

(旺報)