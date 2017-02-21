桃捷檢修發現鋼軌裂縫 暫採魚尾板夾固定

我要評比

桃園機場捷運公司剛發布新聞指出，在2/18凌晨例行維修保養巡檢工作時，工作同仁發現有一處2-5mm的鋼軌裂縫，立即依照標準作業程序向公司通報，並採取魚尾板夾固定。

桃捷表示，該地點在A9a緊急停靠站維修軌附近，主維修道岔邊，巡軌發現後，桃捷同步通報興建單位高鐵局，經評估裂縫位置及狀況，研判結果為不影響試營運。

桃捷指出，發現軌道狀況後，採取切換處置，行駛車輛換軌運行，因此試營運未受影響，安全也無疑慮，2/19與2/20兩日，亦再嚴格檢查魚尾板夾固定狀況，也並無鬆脫情形。

桃捷說，交通運輸業例行工作就包括巡視軌道狀態，桃捷這兩日已再次嚴密巡察全線，並無發現類似其他狀況。至於發生原因，因仍屬保固期間，桃捷也要求興建方高鐵局將此個案進行調查，高鐵局及捷工處也於第一時間派員並進行處置，亦已將各項備料前置工作完備，今晚將斷電進行修復工作。

(中時)