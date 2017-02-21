紀念二二八 彰縣將在鹿港文武廟辦追思會

彰化縣政府將於228當天舉辦和平紀念活動，上午在縣府舉辦行前記者會。（謝瓊雲攝）

民政處長杜國忠(右起)致贈百合花予理事長林才壽。(謝瓊雲攝)

民政處長杜國忠(右起)致贈百合花予楊澤民。(謝瓊雲攝)

二二八事件發生今年將屆滿70週年，彰化縣政府當天上午將在鹿港文武廟前廣場辦理紀念活動，民政處長杜國忠21日主持記者會，邀請各界人士一同前來緬懷追思，感念事件受難者台灣民主自由的奉獻與付出。

包含台灣二二八事件遇難先烈恭祭協會理事長林才壽、彰化縣二二八關懷協會理事長楊澤民、執行長張淑芬等人，今天上午也一同出席記者會，杜國忠更親自獻上一束百合花致意。

杜國忠說，縣長魏明谷上任以來，十分重視對二二八受難者及家屬的關懷，感念他們對臺灣這塊土地勇於奉獻，身先士卒爭取民主自由，每年的二二八和平紀念活動，彰化縣從不缺席。

今年和平紀念日活動將於2月28日當天上午10時30分盛大隆重舉行，繼去年於員林火車站辦理後，今年活動地點移往鹿港鎮文武廟前廣場辦理，配合鹿港文化產業與歷史人文的推廣，希望藉由活動的舉辦與追思，邀請縣內受難者及家屬親至活動會場。

當天活動將由縣內學校團體演奏「望春風」等台灣民謠，藉由音樂悠揚的旋律，把「愛、和平、希望」的信念，傳達至社會每一個角落；活動尾聲魏明谷也將親自致贈象徵和平的百合花束予受難者及家屬，表達最誠摯的關懷，現場人員也將一齊參與填掛祈福卡等儀式，期許未來台灣社會能充滿祝福與希望，更加包容與和諧。

(中時)