不捨送「神」 屏東縣長潘孟安肯定方仰寧

屏東縣警局長交接。(林和生攝)

方仰寧卸下屏縣警局長職務，調任北市警局主秘。(林和生攝)

警察同仁歡送方仰寧。(林和生攝)

方仰寧調任北市警局主秘，友人前來送別。(林和生攝)

太陽花學運一戰成名的「方神」方仰寧，21日調任台北市警局主任秘書，上午在屏東縣警局進行職務交接，屏東縣長潘孟安特地出席，肯定他1年6個月屏東縣警局長任內，整肅地方治安及交通，以實際行動化解外界雜音。

潘孟安坦言，一年多前方仰寧確定調任屏東，地方傳出不少雜音及質疑聲浪，多少與他在學運期間給人留下的印象有關，但他用行動及專業，不僅改善地方交通、降低車禍死亡率，針對農業竊案及緝毒都有豐碩成效。如今他又將返回台北任職，又有人責怪縣長怎麼沒將人才留下來，「真的替他很開心」。

屏東縣警局長是方仰寧第一個台北市以外的職務，他有感而發地說，屏東是個適合居住的地方，屏東人很和善，認為社會沒有壞人，不過也往往缺乏安全概念。

他舉例說，鄉親有時候因為趕時間、圖方便，有時忘了拔機車鑰匙，可能讓有心人騎了就走，隨即騎去犯罪，去做搶劫的事情，所以一件竊案背後往往隱含更多犯罪行為，他提醒，「如果當局長是朋友」，停車一定要拔鑰匙，不要引發更多可能的犯罪行為。

(中時)