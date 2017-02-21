金正男疑死於河豚毒素 醫：不可能
外傳北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男，疑遭蓖麻毒素或河豚毒素毒殺。醫師江守山表示，這2種毒無法讓人立即死亡，直言「絕對不可能」，推測應是乙醯膽鹼(酉每)的抑制劑。
金正男13日上午在吉隆坡第2國際機場準備登機前遇刺，2名女子一人勒頸、一人噴毒，短短5秒內毒殺了金正男，外界傳聞指出，毒殺金正男的可能是蓖麻毒素或河豚毒素。
腎臟科醫師江守山今天在臉書發文，強調殺死金正男的毒物絕對不可能是蓖麻毒素或河豚毒素，他解釋「蓖麻毒素」中毒後大約8小時才會死亡。
而「河豚毒素」則是癱瘓肌肉，即便中毒，只要不斷做心肺復甦術也不會死，很多中河豚毒的人，會處在不死不活的狀態好幾天，兩者都不適合做為快速刺殺的毒物。
江守山說，反觀北韓過去一貫作法就是用「乙醯膽鹼(酉每)的抑制劑」，不僅速度快，而且搶救者若不知道是什麼毒，也不會知道該如何搶救，依據金正男從中毒到死亡只有幾分鐘，認為和乙醯膽鹼(酉每)抑制劑中毒症狀相似。1060221
(中央社)
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