涉金正男案段氏香 越警稱有相似檔案
「越南網」新聞網站今天報導，南定省公安廳出入境管理處已確認存有與涉及金正男案越南籍女嫌犯段氏香的相似個資檔案。
北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日在吉隆坡機場遇刺身亡。據國際媒體報導，馬來西亞警方隨後逮捕1名持越南護照名叫段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）的女嫌犯，這名女嫌生於1988年5月31日，出生地是越南南定（Nam Dinh）。
「越南網」新聞網站（vietnamnet.vn）今天引述南定省公安廳指出，轄下出入境管理處存有名叫段氏香（Doan Thi Huong）、出生日期1988年5月31日的相似個資檔案，這個人於2015年10月21日在此申請辦理普通護照。
根據檔案，段氏香在南定省義興縣（Nghia Hung）出生，父親叫做段文盛（Doan Van Thanh），母親叫做段氏紅（Doan Thi Huong）。
報導引述南定省義興縣義平村（Nghia Binh）人委會主席武文僵（Vu Van Cuong）指出，涉及金正男案女嫌犯段氏香的護照上資訊完全相同於村內名叫段氏香的村民。
武文僵說，「看到網上這名女嫌犯的照片後，若干家屬和村民也確認這就是段文盛和段氏紅夫婦的女兒段氏香」。
報導說，段文盛和段氏紅夫婦共有5個子女，其中段氏香是最小的一個，段氏紅於2015年因心臟疾病過世。
段文盛和兒子段文炳（Doan Van Binh）也確認這是她們的家屬段氏香並表示，最近最後一次看到她，是在農曆新年期間，不過，不同之處在於段氏香頭髮已剪短一些。1060221
(中央社)
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