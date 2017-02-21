是否降中小學教師講座鐘點費 政院評估中
行政院人事行政總處傳出擬調升大學教授講座鐘點費，卻調降中小學教師鐘點費，遭教師團體批評歧視。人事行政總處今天表示，相關單位仍有不同意見，目前仍持續蒐整意見評估中。
媒體報導，行政院人事行政總處正研擬「軍公教人員講座鐘點費支給辦法」草案，把公立大學院校教授和中央研究院研究人員的講座鐘點費，從每節新台幣1600元調高為2000元，中小學老師的鐘點費則從1600元減為600元，如中小學教師在本校或同縣市學校演講，就不得支領鐘點費。遭全國教師工會總聯合會抨擊歧視中小學教師。
人事行政總處表示，現行軍公教人員講座鐘點費支給數額自86年迄今，已十餘年未調整，因此考量各領域專業性、市場水準，及各機關對鐘點費支給對象與數額的相關修正建議，於106年1月邀集相關單位會商講座鐘點費修正草案。
人事行政總處說，因會中及會後各機關仍存有些不同看法，目前仍持續蒐整意見評估中。1060221
(中央社)
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