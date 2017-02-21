台中海線首家多元照顧中心啟用
為照顧龍井區的失能、失智長輩，台中市政府社會局補助財團法人全成社會福利基金會於龍井區成立多元照顧服務中心，今（21日）由市長林佳龍主持開幕揭牌儀式。林佳龍表示，多元照顧服務中心將提供長輩多元性、客製化的照顧服務，讓長輩不必因為需要不同的服務而四處奔波，生活獲得妥善照顧，一定能「笑瞇瞇，呷百二」。
龍井多元照顧服務中心今天以家有喜事方式舉辦開幕典禮，邀請市長林佳龍、社會局長呂建德及基金會董事長聶玉美，市議員吳瓊華、劉淑蘭等共同揭幕，會場喜氣洋洋，左鄰右舍好鄰居也都來祝賀，並分享湯圓象徵圓圓滿滿。
林佳龍表示，因應長照2.0上路，屬於小規模多機能的多元照顧中心是創新服務，不只以人本為中心，更整合日間照顧、居家服務、臨時住宿、餐飲及沐浴等多元服務，民眾可以依需求申請客制化服務，再也無需因為長輩有不同需求而頻繁變換服務單位，勞累奔波。
龍井多元照顧中心是全市第19家日間照顧服務中心，也是海線第一家多元照顧中心。今天揭幕後，由董事長聶玉美引領市長林佳龍等眾人巡視參觀，並與中心長輩共同彩繪金雞報喜圖，市長為金雞懷抱的金元寶加持點金，只見他一邊醮著金色油彩仔細塗畫元寶，一邊笑說「金雞報喜要送元寶」，當場獲得熱烈掌聲，期待市長多多送出金元寶，挹注社福經費。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。