台中海線首家多元照顧中心啟用

台中龍井區成立多元照顧服務中心，21日由市長林佳龍主持開幕揭牌儀式。（馮惠宜攝）

為照顧龍井區的失能、失智長輩，台中市政府社會局補助財團法人全成社會福利基金會於龍井區成立多元照顧服務中心，今（21日）由市長林佳龍主持開幕揭牌儀式。林佳龍表示，多元照顧服務中心將提供長輩多元性、客製化的照顧服務，讓長輩不必因為需要不同的服務而四處奔波，生活獲得妥善照顧，一定能「笑瞇瞇，呷百二」。

龍井多元照顧服務中心今天以家有喜事方式舉辦開幕典禮，邀請市長林佳龍、社會局長呂建德及基金會董事長聶玉美，市議員吳瓊華、劉淑蘭等共同揭幕，會場喜氣洋洋，左鄰右舍好鄰居也都來祝賀，並分享湯圓象徵圓圓滿滿。

林佳龍表示，因應長照2.0上路，屬於小規模多機能的多元照顧中心是創新服務，不只以人本為中心，更整合日間照顧、居家服務、臨時住宿、餐飲及沐浴等多元服務，民眾可以依需求申請客制化服務，再也無需因為長輩有不同需求而頻繁變換服務單位，勞累奔波。

龍井多元照顧中心是全市第19家日間照顧服務中心，也是海線第一家多元照顧中心。今天揭幕後，由董事長聶玉美引領市長林佳龍等眾人巡視參觀，並與中心長輩共同彩繪金雞報喜圖，市長為金雞懷抱的金元寶加持點金，只見他一邊醮著金色油彩仔細塗畫元寶，一邊笑說「金雞報喜要送元寶」，當場獲得熱烈掌聲，期待市長多多送出金元寶，挹注社福經費。

(中時)