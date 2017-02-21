台中市旗徵選明台高中老師張文諺奪冠

台中市新聞局長卓冠廷(左二)頒贈獎牌給市旗徵選得獎者張文諺(中)，明台高中董事長林芳女英(左)、校長林垂益(右)與副校長林承俊(右二)也感到與有榮焉。(校方提供)

新聞局長卓冠廷(左起)頒贈8萬元獎金的支票給市旗徵選得獎者、明台高中教師張文諺。(校方提供)

台中市新聞局舉辦市旗徵選活動，並分兩階段開放民眾票選，結果由明台高中室內設計科教師張文諺奪冠，新聞局長卓冠廷日前特別前往學校頒發獎牌與8萬元獎金，學校師生獲悉得獎消息，皆感到與有榮焉。

在明台高中董事長林芳(女英)、校長林垂益與副校長林承俊見證下，張文諺從卓冠廷手中接過第一名獎牌。卓冠廷指出，張文諺在明台高中任教超過10年，曾奪下衛生局食安標誌圖騰競賽經專家評選第一名，得獎連連，這次在參加徵選的889件參賽作品中脫穎而出，於第二階段市民票選中獲2961最高票。

細看張文諺的作品，以台中市徽「湖心亭」與台中的「中」字結合發想，並將TAICHUNG融入其中，涵蓋山、海、屯、市的城市圖像，呈現國際都市生活首都概念，以及台中的繁榮與文化底蘊。

明台高中表示，張文諺在設計領域學有專精，具高度藝術創意，多年來獲獎無數，更指導學生在全國技藝競賽中屢創佳績，取得優異成績，此外，他在音樂方面造詣也極深，帶領明台高中合唱團在許多場合均有完美演出，獲得海內外嘉賓一致好評。

張文諺在市旗徵選再奪冠，明台高中全校師生皆深感光榮，校方說，堅信校內各科系仍有許多同樣優秀的教師，指導學生在各領域都有優越表現。

(中時)