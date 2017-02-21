高雄大寮區大排水溝發現無名男屍

無名男屍卡在大排水溝柵欄上（黑布遮蓋）。（李義翻攝）

高雄市大寮區今天上午發現一具無名男屍卡在大排水溝鐵柵欄上，身上無明顯外傷，警方初步排除他殺之嫌，懷疑是跌落大排水溝後，被水沖下來，現正追查身分。

年約30至40歲的死者被卡在溪寮路及光明路口的大排鐵柵欄上，腿部有2處挫傷，附近未發現交通工具，懷疑是跌落大排後造成的傷勢。

高雄農田水利會已停止排水，警方待水位降低後，再蒐證是否有證據。

(中時)