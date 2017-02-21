機捷鋼軌裂縫 桃捷：不影響通車

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3月2日將正式通車的機場捷運，林口站和山鼻站間道岔鋼軌斷裂，桃園捷運公司董事長劉坤億表示，鋼軌斷裂今晚修復，不影響試營運，也不影響正式通車。

桃捷公司指出，在18日凌晨例行維修保養巡檢工作時，工作同仁發現有一處的2-5mm的鋼軌裂縫，立即依照標準作業程序向公司通報，並採取魚尾板夾固定措施。

桃捷說，地點為A9a緊急停靠站維修軌附近，主維修道岔邊，巡軌發現後，桃捷公司也同步通報興建單位高鐵局，經評估裂縫位置及狀況，研判結果為不影響試營運。

發現軌道狀況後，桃捷公司採取切換處置，行駛車輛換軌運行，因此試營運未受影響，安全也無疑慮，19與20兩日，也再嚴格檢查魚尾板夾固定狀況，也並無鬆脫情形。

桃捷說，軌道狀態為交通運輸業正常巡檢的例行工作，桃捷公司這兩日也已再次嚴密巡察全線，並無發現類似其他狀況。

至於該處的狀況原因，因仍屬保固期間，桃捷公司也要求興建方高鐵局調查此個案，高鐵局及捷工處也於第一時間派員進行處置，亦已將各項備料前置工作完備，今晚將斷電進行修復工作。1060221

(中央社)