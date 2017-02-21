狄爾萊海灘網賽 盧彥勳逆轉晉16強

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台灣網球一哥盧彥勳今天在狄爾萊海灘公開賽（Delray Beach Open）雖以4比6丟失首盤，但接下來以7比5、6比4連拿兩盤，逆轉擊敗對手，成功晉級16強。

世界職業網球協會（ATP）總獎金53萬4625元（約新台幣1538萬元）的狄爾萊海灘公開賽，當地時間17日起在美國佛羅里達州進行10天賽事。

男子單打世界排名63名的盧彥勳在單打首輪賽事，以4比6、7比5、6比4，逆轉擊敗世界排名109名的美國選手弗拉坦傑洛（Bjorn Fratangelo），順利晉級16強。

下場比賽，盧彥勳將對上大會單打第8種子，世界排名49名的英國選手艾德門（Kyle Edmund）。1060221

(中央社)