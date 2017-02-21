葉匡時批評論遭刪 外交部：誤會

前交通部長葉匡時今天在臉書發文稱外交部發行的英文刊物「台灣評論」因故撤下有關他的評論內容。外交部今天稱是誤會，不會刪除葉匡時的評論。

而葉匡時在一小時後再度於臉書貼文稱，外交部致電解釋後，「決定修正原議，刊登我名字及有關高鐵之評論。知錯能改，善莫大焉」。

葉匡時上午在臉書表示，外交部發行的英文刊物台灣評論（Taiwan Review）有位記者用電子郵件訪問他很多有關高鐵的問題，但「昨天他向我致歉表示，上面要求他把所有有關我的評論都刪除，連我的名字都不能出現」。

葉匡時認為，「這件事讓我想要為這個國家這個政府哭泣」、「謙卑地多聽聽多問問前政府官員的意見，大器地多與前政府官員互動，應該有助於對這個國家這個政府的良善治理。天佑台灣」。

對此，外交部國際傳播司長張國葆對此表示，訪問葉匡時的記者是外稿記者，在「一亂串誤會跟錯誤」下，產生溝通方面的問題，他已致電葉匡時，解釋清楚。

張國葆說，葉匡時提供的是專業意見，不會因為葉匡時前朝官員的身分就拿掉相關評論，在最新一期出刊的台灣評論，就會刊登葉匡時的評論。

葉匡時稍後受訪時也表示，這是外交部方面的溝通誤會，外交部已將送印的台灣評論抽回重印。他也說，台灣有些機關或官員最大的問題就是嘴硬、死不認錯。這次外交部知錯能改，「值得鼓勵」。1060221

(中央社)