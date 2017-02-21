屏東縣警局長交接 潘孟安不捨方仰寧
屏東縣警察局長今天交接，原局長方仰寧調任台北市政府警察局主任秘書，新局長江雅文由高雄市警局保安警察大隊長擔任，屏東縣長潘孟安在交接時，表示不捨方仰寧調離。
交接典禮由潘孟安監交，潘孟安致詞時表示，方仰寧當初調來屏東縣時，縣議會的議員們都質疑，但這1年近6個月，方仰寧在打擊犯罪、交通和治安上創造了非常多的佳績，尤其屏東是觀光縣，在交通上要如何取得平衡，方仰寧創造亮眼的奇蹟，讓縣議會從質疑到支持，到對他的離去感到不捨。
方仰寧說，他從來沒有離開台北，第一次離開台北就到屏東，他最大的感動是屏東人的熱情跟善良，台北人對公務員的監督很嚴格，也不是說屏東人對公務員沒有監督，而是至少有一點包容，讓公務員有改進空間，他本來腳步已調整到適合屏東人的腳步，現在回到台北又要重新改變。
54歲的方仰寧因太陽花學運而成名，民國104年9月調任屏東縣警局長，剛上任時，曾有民進黨議員質疑他在太陽花學運時「執法過當」，擔心會影響到屏東的警政，但方仰寧上任後的作為，逐漸獲得府會支持，並獲潘孟安相當大的肯定。
新任局長江雅文64歲，他表示，將配合縣長潘孟安的安居大樂業政策，對於即將到來的墾丁音樂季活動，會循歷年措施執行。1060221
(中央社)
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