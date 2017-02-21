不堪超時工作離職 大學生竟遭餐廳求償59萬元 市議員出面爭權益
兩名餐旅系大學生，去年7月到台中市某家高檔餐廳實習，因不堪超時工作，身體過度勞累，今年1月初離職，卻遭餐廳業者以未提前預告離職為由，向每人求償59萬元；當事人及家長今天在市議員張耀中陪同下出面控訴業者，並要求勞工局維護勞工權益。
王姓女學生媽媽控訴說說，她女兒1天工作10幾個小時，卻沒有加班費，因是老闆幫她們打卡，打完卡還要繼續工作；去年9/28日颱風天還要照常上班，老闆常飆罵員工，女兒因睡眠不足、壓力太大，身體已出狀況。
呂姓女同學指出，她每天至少工作12小時，老闆以動作太慢為由，要求她做完工作才能下班，原本月薪是20008元，不但沒有加班費薪水還會被扣；有次只領到1萬6000多元。同樣離職餐廳主廚說，老闆常罵員工「你是白癡嗎？你沒有腦嗎？請你幹嘛！」對實習生言語暴力更多。
2名實習生及主廚、助手在今年1月初相繼離職，依照餐廳勞動契約，員工若要離職必須在「3週前口頭告知、20天前提出離職單」，4人未依規定辦理，被業者要求賠償營業損失1天1萬元共31天，精神撫慰金1天1萬元共28天，合計每人需賠償59萬元。
勞工局副局長林敬璋說，經初步調查，該餐廳員工每月加班時數超過46小時上限，工作7日未休1日已違反勞基法，依法可裁罰雇主2萬元至100萬元；勞動契約若牴觸勞基法是無效的，勞基法並未規定勞工離職必須提前預告。
該餐廳業者對此不做回應，強調已委託律師全權處理。張耀中說，實習生亦應受到勞基法保障，這家餐廳的勞動契約明顯不合理，他要求勞工局盡速調查，還給勞工基本合法權益。
(中時)
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