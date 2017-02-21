逝世20週年 黛妃時尚將於肯辛頓宮展出

故英國黛安娜王妃優雅美麗、品味不凡，她生前所穿服飾，將於24日在她生前居住過很長一段時間的肯辛頓宮（Kensington Palace）展出。

今年是黛妃逝世20週年，1997年8月31日，她於巴黎一場與狗仔的飛車追逐中不幸車禍身亡，年僅36歲。

「黛安娜：她的時尚故事」（Diana: Her FashionStory）將展出黛妃最著名的幾套服裝，包括她首次出現在大眾面前時穿著的端莊套裝，以及她之後魅力十足、光彩照人的禮服等。

展品中包括黛妃和查爾斯王子度蜜月時所穿的格紋套裝，以及首次公開亮相穿的粉色絲綢上衣。

黛安娜王妃是法國設計師凱薩琳沃克（Catherine Walker）的粉絲，衣櫥裡許多她的設計，包括她逝世前最後一組照片，就是穿著凱薩琳沃克的晚禮服，由攝影大師泰斯地諾（Mario Testino）掌鏡。

其中也有比較大膽的服飾，像是黛妃1997年出席紐約佳士得拍賣會時，穿著的凱薩琳沃克無袖膝上小禮服，裙擺長度在膝蓋以上，並露出胸前肌膚。

黛安娜王妃的兒媳婦、劍橋公爵夫人凱特，目前也是凱薩琳沃克的品牌愛用者。黛妃生前居住在肯辛頓宮時，非常喜歡裡頭的花園，並不時會和園藝師聊幾句。肯辛頓宮今年也將為黛妃設計新花園，靈感來自於黛妃的生活與形象。

春天將會種植優雅的鬱金香、水仙花，以及一大片的勿忘我。夏天則將有英國白玫瑰及波斯菊。

肯辛頓宮將豎立黛妃雕像，雕刻家目前還沒選定，但工作很快會開始進行。

母親身亡時年僅15和12歲的威廉王子與哈利王子聲明，「我們的母親逝世已經20年，該是時候豎立雕像，紀念她對英國及全世界帶來的正面影響。」伊麗莎白女王也支持孫子們的決定。

美國廣播公司（ABC）也計劃和時人雜誌（People）合作，在8月分兩晚播出4小時紀錄片，內容訪問多名親近友人，以及許多資料畫面回顧。

時人雜誌總編輯凱格（Jess Cagle）表示，黛安娜王妃曾57次登上時人雜誌封面，是雜誌史上最多。讀者對皇室生活有著無比的好奇和關注；事實上，黛妃現在受關注的程度，和她1981年第一次出現在公眾面前時一樣。1060221

(中央社)