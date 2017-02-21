大砲著稱演過戲 俄駐UN大使生日前驟逝
俄羅斯駐聯合國大使朱爾金在紐約上班時溘然離世，享壽64歲。駐聯合國10年間，他力抗西方批評，多次語出驚人，巧妙捍衛俄國飽受抨擊的烏克蘭與敘利亞行動。
法新社與「聖塔蒙尼加觀察家報」（Santa MonicaObserver）引述外交界消息人士報導，明天原本要過65歲生日的朱爾金（Vitaly Churkin）上午在紐約聯合國總部內的俄國代表團工作時，顯因心臟出問題突然昏倒，緊急送醫仍回天乏術。
俄國外交部並未說明朱爾金死因，但美國官員表示，朱爾金是因心臟病發身亡。
朱爾金在莫斯科出生長大，少年時期曾嘗試演戲，參與兩部關於蘇聯國父列寧（Vladimir Lenin）的電影演出。
朱爾金畢業於知名的莫斯科國立國際關係研究所（Moscow Institute of International Relations），之後先在外交部擔任翻譯官，1980年代派駐蘇聯駐華府大使館，1990年代初期曾任外交部發言人，之後歷任駐加拿大和比利時大使，2006年4月起出任駐聯合國大使。
在他擔任聯合國大使的10年間，俄國和西方關係日趨緊張，莫斯科支持烏克蘭東部分離分子並軍事干預敘利亞後，俄國與西方關係更形決裂。
面對西方抨擊，朱爾金大力捍衛俄國政策，像是去年密集轟炸敘利亞城市阿勒坡、驅逐反對敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）的叛軍等行動，生命的最後幾個月，更曾因阿勒坡流血事件，和先前擔任美國駐聯合國大使的鮑爾（Samantha Power）多次衝突。
當時鮑爾斥責俄羅斯、敘利亞和伊朗要為阿勒坡暴行扛起責任，朱爾金堅決捍衛莫斯科政策，認為敘國政府是在對「恐怖分子」發動全面戰爭，反批美國過去在中東的作為半斤八兩。
「我最覺得最怪的事情，莫過於這位美國代表說的話，好像她自己是德雷莎修女一樣。拜託，記得妳代表的是哪個國家。」
在朱爾金任內，俄國6次動用否決權阻止聯合國對敘國採取行動。（譯者：中央社鄭詩韻）1060221
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範