大砲著稱演過戲 俄駐UN大使生日前驟逝

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俄羅斯駐聯合國大使朱爾金在紐約上班時溘然離世，享壽64歲。駐聯合國10年間，他力抗西方批評，多次語出驚人，巧妙捍衛俄國飽受抨擊的烏克蘭與敘利亞行動。

法新社與「聖塔蒙尼加觀察家報」（Santa MonicaObserver）引述外交界消息人士報導，明天原本要過65歲生日的朱爾金（Vitaly Churkin）上午在紐約聯合國總部內的俄國代表團工作時，顯因心臟出問題突然昏倒，緊急送醫仍回天乏術。

俄國外交部並未說明朱爾金死因，但美國官員表示，朱爾金是因心臟病發身亡。

朱爾金在莫斯科出生長大，少年時期曾嘗試演戲，參與兩部關於蘇聯國父列寧（Vladimir Lenin）的電影演出。

朱爾金畢業於知名的莫斯科國立國際關係研究所（Moscow Institute of International Relations），之後先在外交部擔任翻譯官，1980年代派駐蘇聯駐華府大使館，1990年代初期曾任外交部發言人，之後歷任駐加拿大和比利時大使，2006年4月起出任駐聯合國大使。

在他擔任聯合國大使的10年間，俄國和西方關係日趨緊張，莫斯科支持烏克蘭東部分離分子並軍事干預敘利亞後，俄國與西方關係更形決裂。

面對西方抨擊，朱爾金大力捍衛俄國政策，像是去年密集轟炸敘利亞城市阿勒坡、驅逐反對敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）的叛軍等行動，生命的最後幾個月，更曾因阿勒坡流血事件，和先前擔任美國駐聯合國大使的鮑爾（Samantha Power）多次衝突。

當時鮑爾斥責俄羅斯、敘利亞和伊朗要為阿勒坡暴行扛起責任，朱爾金堅決捍衛莫斯科政策，認為敘國政府是在對「恐怖分子」發動全面戰爭，反批美國過去在中東的作為半斤八兩。

「我最覺得最怪的事情，莫過於這位美國代表說的話，好像她自己是德雷莎修女一樣。拜託，記得妳代表的是哪個國家。」

在朱爾金任內，俄國6次動用否決權阻止聯合國對敘國採取行動。（譯者：中央社鄭詩韻）1060221

(中央社)