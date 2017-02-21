WBC中華隊熱身賽 潘威倫先發抗古巴

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世界棒球經典賽（WBC）中華隊備戰，今天晚間6時30分熱身賽第二戰，在洲際球場迎戰「紅色閃電」古巴隊，由34歲、職棒生涯129勝的「嘟嘟」潘威倫先發。

中華隊經1個多月集訓，2月起在澳洲移地訓練時，逐漸進入比賽狀態，在澳洲熱身賽3連勝，回台先贏世界大學運動會中華培訓隊，昨天敗給古巴隊。

中華隊左投陳冠宇昨天先發3局，只被敲1支安打沒失分，總教練郭泰源說，「投得不錯，但是變化球可以再加強」。

打擊方面，中華隊昨晚11支安打、得2分，終場2比6吞下熱身賽首敗，得點圈火力、適應左投能力仍顯不足。

在熱身賽已出賽2次的潘威倫說，目前狀況越來越好，還不到最好，正式比賽前會繼續調整。

潘威倫是先發投手人選，現階段牛棚量約60球，但他說，短期比賽，角色定位就看教練安排，「能投就上去投」。

潘威倫預計投2局，中華隊左投倪福德晚間也將擔任第2任投手。1060221

(中央社)