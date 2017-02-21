駁大客車拼裝說 業者：可整車出口

財團法人車輛安全審驗中心今天到台南的大客車組裝製造廠參訪，盼澄清外界把大客車看成是「拼裝車」的疑慮。業者指出，車體安全應從工廠源頭把關，做得夠好還可獲外銷訂單。

車輛安全審驗中心人員上午安排媒體前往位於台南市永康區的總盈汽車公司參訪，除聽取業者簡報外，並到廠區內說明車體組裝製造過程。

車輛安全審驗中心執行長周維果指出，國內的大客車工業已不是早期的單純車身打造，應該正名為車體組裝製造業。加上法規與日俱進，早期政府對大客車只有製定長、寬、高的標準，但現在已有56項相關安全法規；不只與世界接軌，甚至有部分法規是獨一無二的。

周維果指出，像日本大客車本來沒有安全門的設計，還是經台灣業者推薦後才使用。台灣也是導入歐盟車身結構強度標準的第一個國家，經過交通部近年來的協助輔導，在民國97年以後出廠的車輛，都已符合世界上最嚴格的車身結構強度法規。

總盈汽車公司總經理呂文瑞表示，沒辦法領牌上路的才叫拼裝車，飛機和101大樓也是一塊一塊組裝上去的，施工方面是否完善才是重點。交通部對大客車的安全法規標準與世界接軌，只要業者對骨架材質挑選嚴謹、工法精細到位，做出來的大客車品質就能獲得肯定。

呂文瑞指出，如果在鋼鐵焊接施工時沒有注意細節，讓空氣或水分跑進去，可能導致骨架在2、3年後就開始腐蝕。否則只要做得夠精細，骨架20年都不會壞，更不會發生車禍時輕易解體的狀況。

他說，還有民眾認為大客車車體愈高就愈不安全，其實也不太正確。國內是規定在3.5公尺以下，但在歐美國家甚至可容許到3.8公尺；但車子的底盤性能很重要，可保障車子行駛得平穩、安全。

呂文瑞表示，因為在工法、材質、人員方面持續精進，目前已獲得義大利和荷蘭的車廠委託，造車水準與原廠無異；最近並獲得日本方面下單，再過一陣子就可整車出口到日本，絕對禁得起其他國家法規考驗。1060221

(中央社)