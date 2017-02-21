陸男肛門遭2.5公分魚刺卡住 手術取出

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中國大陸廣東省肇慶市1名男子誤吞魚刺，由於沒有卡住喉嚨而並未在意，但其後魚骨卡住肛門，令周邊組織腫痛不適，須動手術取出。

廣州日報今天報導，肇慶市第二人民醫院近日收治了這名特殊患者。

報導稱，2月初，這名男患者吃魚時誤吞了一根魚刺，當時並未留意。約一週後，患者的肛門周邊腫痛不適，後來發燒、大小便不暢。

醫生檢查後發現患者的肛門周邊腫痛、皮膚瘀黑壞死，部分地方還發炎流膿，即時為他進行手術。

手術約進行了2個小時，這條卡在患者肛門、兩端銳利的魚刺被取了出來。經過測量，這條魚刺長2.5公分。

報導引述肇慶市二院肛腸科副主任醫師哈曉冬說，若這條魚刺繼續留在患者體內，身體會進一步出現排斥，炎症擴展，毒素被身體吸收後，將會危及生命。1060221

(中央社)