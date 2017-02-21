二二八滿七十年 彰縣活動安排贈百合花
今年是二二八事件滿70週年，彰化縣政府計畫在二二八當日在鹿港文武廟舉辦紀念活動，安排縣長致贈百合花束給受難者家屬。
不過家住彰化的二二八受難者林才壽說，希望能在彰化縣內設廟宇，讓後代子孫能永久緬懷受難者。
今年正好是二二八事件發生滿70週年，彰化縣今年的紀念活動選在鹿港文武廟舉行。民政處處長杜國忠指出，今年的紀念活動邀請了受難者以及家屬到場，也邀請縣內的學校團體演奏多首台灣歌謠，像是「望春風」等，同時也會請縣長魏明谷贈送象徵和平的百合花束給受難者及家屬。
參加記者會的二二八受難者林才壽則說，他和弟弟因為曾參加過鄉鎮的自衛隊保護家園被抓，弟弟因此精神失常，他也曾被抓去關，他的年紀大了，只希望縣府或中央協助在縣內為二二八受難者建廟，讓後人都能到廟裡緬懷受難者。1060221
(中央社)
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