金正男遇害案越南女嫌 有外籍男友
北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男在馬來西亞吉隆坡機場遇刺，遭逮捕的涉案越南女嫌段氏香的父母接受日本「朝日新聞」採訪表示，段氏香去過南韓，有外籍男友。
朝日報導說，看似是段氏香的臉書中有上傳幾張她穿著泳衣等的照片。
段氏香的家人表示不是很瞭解她的職業、平時的行動，對於有部分媒體報導她自稱是「網紅」一事，家人也不清楚。
「朝日新聞」前往段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）位於越南南定省的老家，採訪到段氏香的父母。地點距越南首都河內車程約2個小時半。
段氏香是5個兄弟姊妹當中的老么，在當地的高中畢業後，18歲那年到河內生活。她父親表示，最後一次看到女兒段氏香是今年1月25日，段氏香回老家過農曆年，大概待了4天，看起來氣色不錯。
後來，段氏香要離鄉，母親送她到公車站時，問她「身上有錢嗎？」她搖搖頭，她母親於是將身上有的錢都給她。
段氏香的父母受訪時表示，段氏香去年告訴家人說「去過韓國」。曾在另一個時間，她告訴母親說：「有交往的外籍男友。」
段氏香的父母表示，金正男事件傳出後，14日左右，越南警察有前來問話。但負責人告訴他們「會給予支援」。
對於段氏香涉案，她父親說：「我想她可能是被騙了。政府應該會救她吧。」
對於段氏香的印象，老家附近的鄰居說：「她是很善良的女孩，連看到老鼠、蟲都會怕。」另有鄰居說：「人長得美，但好像沒有找到好工作。」1060221
(中央社)
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