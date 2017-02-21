馬英九告周玉蔲 高院4月11日宣判

前總統馬英九、前台北101大樓董事胡定吾控告周玉蔻加重誹謗案，高院今日進行最後辯論程序，周女情緒激動堅稱自己無罪，但前來作證的胡定吾卻打臉她，指她所言都是未經查證、子虛烏有，訊後審判長諭知全案辯結，訂4月11日宣判。

這起官司導因，3年前周女爆料「拿了頂新集團祕密獻金的，正是馬英九總統。」 指馬收受頂新2億元政治獻金，馬認為她的言論不實，委由律師提自訴加重誹謗，但台北地院認為周女有相當理由確信指摘內容為真實，判她無罪，馬不服提上訴。

同時間，因為周女指胡定吾是馬收受魏家非法政治獻金的「牽線人」，胡也對周女提告，案經台北地檢署起訴，高院認為兩案有同一事實關係，決定併案審理。

高院今日應周女聲請傳喚告訴人胡定吾作證，胡表示跟馬英九是大學同學，但畢業後就少有聯絡，當初魏家欲購買101大樓才會找上他，他因而與魏家熟識，但胡否認擔任白手套居間介紹魏與馬英九認識，他更指責周女未經查證爆料是不負責任的人做法。

周女則是激緒激動地說，不相信胡定吾的證詞，她強調自己有消息來源，但非法獻金是無法查證的，她還委屈地說，為了本案多次往返法院，但自訴人馬英九及告訴人胡定吾卻不用每次都來，審判長隨即駁斥，是應周女要求才多次開庭人傳喚證人，庭末審判長諭知，全案辯結4月11日宣判。

(中時)