開槍恐嚇虎尾殯葬所 業者被送治平

涉嫌毆打殯葬同業，開槍恐嚇殯葬所員工的主嫌周俊賢（前中）等被移送法辦。（許素惠攝）

嫌犯攔阻殯葬同業。（許素惠翻攝）

嫌犯被警壓制在床。（許素惠翻攝）

被嫌犯開槍打穿的殯葬所天花板。（許素惠翻攝）

嫌犯毆打同業。（許素惠翻攝）

前虎尾殯葬所長陳獻堂因整頓所內靈堂及祭祀物品業務等，引起業者黃明正等人不滿，糾眾歐打陳成傷。又今年春節大年初二，該集團主嫌周俊賢等再持槍恐嚇殯葬所員工，且公然在所內開槍，平時並常率眾到KTV及小吃部白吃白喝，索取保護費，被提報為治平對象。

雲林地檢署檢察官陳宜君指揮虎尾分局、中機組與南投憲兵隊等追查，上午將相關嫌犯黃賜福、黃明正、黃明傑父子3人，以及周俊賢、周鎮南等共5人查緝到案，起出改造手槍、安非他命等毒品，被依槍砲、殺人未遂、組織犯罪、恐嚇與傷害等罪嫌移送法辦。

(中時)