笑福島生「照輻射會發亮」 外籍師受處分
日本兵庫縣西宮市關西學院大學的外籍男講師2014年在上課時，對福島縣出身的女學生說：「因為照了輻射，所以關了燈就會發亮」。 這名講師本月17日被校方處以減薪3個月的懲戒處分。
關西學院大學指出，該學生2014年春天入學，就讀教育系。40多歲的男講師是外聘的特約講師。他於2014年秋天在約30名學生的英文課堂上，詢問了該學生的出生地，學生回答：「福島縣」後，講師便關了教室的電燈，說了上述的話。
該學生因老師「歧視的言行」而心靈受創，之後就常請假在家，但當時她並沒告訴校方。直到2016年4月，大學內設立了「騷擾（Harassment）諮詢中心」，學生才於4月下旬到該中心訴苦，多次接受輔導後，校方10月下旬正式以騷擾案立案。
校方11月向該講師詢問了當時的情況，講師表示，「當時有沒有關燈，我沒印象」，但他承認了當時的發言。他表示道歉並解釋說：「我只是開玩笑而已」。校方決定今年3月底終止與該講師的契約。
大學副校長伊藤正一表示，「為此向受害學生以及東日本大地震災區的各位深深致歉。同時將督促教職員要有自覺，努力防止類似事件再度發生」。
(中時)
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