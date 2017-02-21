屁孩台鐵逃票躲廁所 旅客苦等20分鐘

我要評比

屁孩無極限！基隆高中4名學生18日搭乘台鐵普悠瑪號，從八堵站上車往松山站方向行駛，其中2人為了躲票竟異想天開，躲進廁所將近20分鐘，使得一名媽媽揹著孩童在外苦使用，聽聞列車抵達松山站，立即從廁所衝出。對此基隆高中校長張智惟表示，往後會對學生加強宣導。

基隆高中校長張智惟說，當天學生從八堵站搭乘列車後，行經松山站下車有兩名學生買票，另外2名則是刷悠遊卡入站，因為聽聞廣播無座位乘客會加收50%票價，才會躲進廁所。

(中時)