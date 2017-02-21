蝶戀花旅行社司機應訊：一個月沒休假 習慣自己付勞保
士林地檢署續辦蝶戀花遊覽車意外，今天持續約談旅行社司機，其中一名賴姓司機表示，他常常工作超過12小時，如果想要請假，公司不一定會准，他自稱自己比較乖，只要有班他都會跑，曾經有連續一個月沒休假。
檢方今天上午傳喚2名司機，釐清是否有過勞、以及勞健保的問題，賴表示他在蝶戀花旅行社上班1年半，天天都在超時，但他自己當作是出去「遊山玩水」。任職期間，他說大家都沒有勞健保，公司也不會為了他一人投保，所以很習慣自己付勞健保的費用。
另外，賴還說蝶戀花旅行社的車子是「20年的車用15年的零件」，因為是周比蒼購買的二手車都是別人淘汰的，零件老化後，更換原廠零件要貴上一倍，他都與配合的維修廠講好，用比較新一點的「翻修品」，因此，車子時常一修再修，一個問題要修理好幾次，他剛開的時候也會擔心不安全，久而久之，他知道，車子有問題就趕快去修理。
(中時)
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