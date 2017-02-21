態度決定國民黨好壞 郝龍斌：不攻擊對手
國民黨副主席郝龍斌21日至新竹市立功社區發展協會，與長輩分享參選黨主席想法，針對國民黨多人競選，是否造成分裂疑慮？他說，這就像在學期間選班長，選完還是同學，一樣和睦相處，但「態度」是決定黨好與壞的關鍵，應秉持民主競爭，不攻擊對手為原則。
21日上午郝龍斌抵達立功社區發展協會，就受到長輩們熱烈歡迎，紛紛起身與他握手、寒暄，他表示，看到在座長輩，就想起兒時的眷村生活，同學們的父親，每3個月至半年才回家1次，根本不清楚自己父親叫什麼名字，可見當年軍人對國家的犧牲奉獻有多大，幾乎無法顧及家庭。
因此他強調，年金改革絕對不能改，台灣目前有這樣的生活品質，人民也順利安定地成長，都是歸功當年無私奉獻的軍人，還有在座的眷村長輩，他當選黨主席後，必定保障大家的尊嚴，全力捍衛軍公教權益。
在場眷村伯伯，除提出建議外，也擔心黨內分裂，他說，這次黨內多人出來參選黨主席，若是互相攻擊、揭露瘡疤，不僅黨內失和，民進黨也會藉機修理，因此他要求團隊不準攻擊對手，若發現有類似情形，就立即開除，呼籲在場的眷村長輩，「只要參選人發動攻擊，就不要選他！」
郝龍斌還說，國民黨會挫敗，就是黨中央與民眾疏離，應先傾聽地方民意代表的心聲，再作決定，而不是像過去一樣，會同黨工、關起門來直接作決策，強調「民主決策外，更要團結、傾聽基層」，幫民眾解決問題，國民黨才會強大。
(中時)
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