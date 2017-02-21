2017智慧城市展 蔡英文：智慧城市充滿可能
蔡英文總統今（21）日出席「2017智慧城市展」開幕暨頒獎典禮，與台北市副市長林欽榮及和碩科技董事長童子賢一同主持開幕儀式剪綵。
蔡英文上台致詞重申落實「數位國家，創新經濟發展方案」，讓人民可以深入參與智慧生活。蔡英文並指出，智慧城市是解決問題的方法，可以提高生活品質、發展長照、落實食安等，透過物聯網，可以創造出更接近市民需求的方案。
蔡英文表示，若做好基礎工作，可讓民眾深入參與智慧生活，政府有企圖心，也有執行力，將可以實現數位國家智慧島嶼理想。由中央給予預算，地方政府作為推動主力，結合企業打造各種特色智慧城市生態系。蔡總統指，智慧城市充滿了可能性。
(中時)
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