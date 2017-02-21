胡定吾駁周玉蔻 否認安排頂新捐款馬英九
媒體人周玉蔻影射前中華開發工銀董事長胡定吾安排頂新集團捐獻非法政治獻金給前總統馬英九而挨告。高院今天開庭，傳喚胡定吾作證，他當庭否認當中間人，強調周女未向他查證。
法官庭末諭知，全案辯論終結，訂於4月11日宣判。
頂新集團爆發黑心油事件後，周玉蔻在民國103年指馬英九團隊收頂新集團新台幣2億元不法政治獻金，影射胡定吾安排頂新集團捐獻非法政治獻金給馬英九，另撰文指出，「拿了頂新集團秘密『獻金』的，正是馬英九總統」。
馬英九自訴控告周玉蔻，求償千萬元、要求登報道歉；一審判周女無罪、免賠，案件上訴由台灣高等法院審理。
周玉蔻聲請傳喚胡定吾出庭；胡定吾在庭上說，自己和馬英九是台灣大學的同學，但不同系，學生時代因活動有交集，畢業後，馬英九從政就較無交集，且兩人沒有私交，兒子結婚時，也沒有邀請馬英九。
胡定吾說，自己是台北101創辦人之一，頂新集團魏家四兄弟因為當年想入主台北101，向他請教台北101歷史及財務專長，找他當台北101董事（僅車馬費，沒有董事費），頂新透過券商發行康師傅TDR，他有參加圈購，最終慘賠幾百萬，是非常失敗的投資。
胡定吾強調沒有居中介紹頂新魏家人員與馬英九見面、頂新沒有透過他捐錢給馬英九，有很多社會活動他們有機會見面，不用透過他。胡定吾說自己有依法捐政治獻金給國民黨，沒有捐給馬英九。
胡定吾說，周玉蔻未向他查證過。胡定吾之前已控告周玉蔻誹謗，目前案件在台北地方法院審理。
周玉蔻在庭上多次詰問胡定吾，卻一再表達自己意見，提出問題都遭法官打斷，周女小聲說「我不相信，這是一面之詞」。1060221
(中央社)
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