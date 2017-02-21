華岡藝校學生控校方打壓 將提行政訴訟

前華岡藝校周姓學生遭校方記3大過、2小過等懲戒，人本基金會今天表示，將陪周姓學生向台北高等行政法院提出行政訴訟，為學生爭取救濟權利。

華岡藝校校長丁永慶回應，周姓學生不願向校方申請成立學生會，又在臉書不斷罵學校黑箱，校方溝通未果，才會記過。至於她被指控的影片，也只是剪輯一部份，她會跟董事會討論，不排除對周生在網路的謾罵言語提告。

前華岡藝校周姓學生因籌組學生會、在臉書批評學校選舉「黑箱」和規勸外國藝人遵守台灣簽證法律等言論，被校方記3大過、2小過和留校察看，人本教育基金會今天陪周姓學生召開記者會。

周姓學生表示，學校無學生會，學生代表也未經過公開選舉，他認為學校黑箱作業，因此打算籌組學生會，但學校不只阻撓，還抹黑打壓他，更以「破壞校譽情節嚴重」記他1大過。後來中國藝人鹿(日含)到校拍攝，被媒體揭露無工作證，他在臉書轉發消息，並提醒校方遵守相關法律，又被叫到師生前公審，之後又被記2大過2小過。

對於校方懲處，周姓學生認為，校方已經侵害學生基本權，他也向教育局訴願，但因為不是被校方退學或輔導轉學，教育局表示無法可管。他認為這樣影響的權利不只是他一個學生，所以決定向台北高等行政法院提出行政訴訟。

人本基金會執行長馮喬蘭也表示，華岡藝校校長曾公開在師生面前指控周生為「政治狂熱份子」，從另一支影片也可看出，校長公然在校門口對學生說「不要讓這樣的政治人物進學校」，但學生權利受侵害，向教育局訴願卻被反駁，只因高級中等教育法未明訂中學生救濟管道，而北市也無中學生申訴管道。

馮喬蘭指出，不管是何種教育階段的學生，都應該有言論自由、表達和申訴救濟的權利，因此人本將陪同周姓學生提出行政訴訟，希望藉由這次訴訟，能讓學生人權規定被周延保障，更希望承審法官就能本案聲請釋憲。

對於台北市教育局未調查懲處此案，馮喬蘭表示，希望教育部監督並要求台北市政府能有所為，教育主管應積極查處高中職以下學校違法侵害學生人權的個案，教育部也應全面檢討現行各校獎懲規定在實體上或程序上對學生權利的侵害。1060221

(中央社)