墾丁一日遊下架 高市旅遊業者：也好
蝶戀花賞櫻團遊覽車翻覆事故後，觀光局宣布墾丁等1日遊行程下架，高市旅遊業者認為，高雄出發的一日遊行程不多，此舉可兼顧旅遊品質及安全，對觀光業者也較有利，這樣也好。
高市旅行商業同業公會理事長吳盈良說，高雄至墾丁雖僅有兩小時車程，但會員墾丁國旅行程仍多會安排住宿過夜，除非是里長與里民的一日遊自強活動才會安排一日遊。
他又說，慢活旅遊風潮當道，一般客人出去玩都會要求品質，一日遊行程太趕旅遊品質不佳，如今又有安全疑慮，應會更難推，觀光局這項政策也不錯，可兼顧旅遊安全及品質，觀光客過夜可增加各地觀光景點商機，對整體國旅觀光也會有幫助。
他指出，公會去年與華信航空合推的花蓮機加酒優惠方案，雖然班機來回一天往返很便利，但公會仍是安排兩天一夜在花蓮住宿；站在業者立場旅遊行程能安排過夜住宿對業者較有利。1060221
(中央社)
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